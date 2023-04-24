Австралия изменит оборонную стратегию на фоне ослабления господства США

Bloomberg: ВС Австралии изменят оборонную стратегию на фоне ослабления господства США

Вооруженные силы (ВС) Австралии изменят оборонную стратегию на фоне ослабления господства США, передает Bloomberg.

Уточняется, что в правительственном обзоре страны говорится о масштабных изменениях оборонной сферы в связи с необходимостью приспособиться к быстро меняющейся стратегической обстановке в Индо-Тихоокеанском регионе. Отмечается, что ВС Австралии не соответствуют своему назначению в их нынешнем виде, поэтому следует изменить приоритеты расходов на закупку ракет дальнего действия и беспилотников, а также нарастить внутреннее оборонное производство.

В обзоре сказано, что Канберра столкнулась с наращиванием военного потенциала Китаем, которое стало самым крупным и амбициозным для любой страны Второй мировой войны. Все это происходит в условиях, когда Вашингтон перестает доминировать в регионе спустя 80 лет.