ФСБ задержала двух белгородцев за покупку автоматов Калашникова у военных

Под Белгородом ФСБ задержала двух мужчин, покупавших автоматы Калашникова у военных

В Белгородской области ФСБ задержала двух мужчин, покупавших автоматы Калашникова у военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УФСБ.

По данным ведомства, фигуранты купили два АК-74М, предположительно, у военнослужащих на приграничных территориях. Они собирались продать оружие и 383 патронов к нему, однако силовики вычислили мужчин. Отмечается, что автоматы изъяли.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 222 («Незаконное приобретение, передача, сбыт оружия») УК РФ. Задержанным грозит до восьми лет колонии. Сейчас они под домашним арестом.

Ранее стало известно, что в Ярославской области ФСБ выявила незаконно торговавшую оружием ОПГ из пяти человек.

