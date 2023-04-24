В Госдепе отказались комментировать публикацию о давлении США на Киев

WP: глава Госдепа Блинкен не стал комментировать данные о запрете Украине атаковать Москву

Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал комментировать данные о запрете Украине атаковать Москву и другие крупные российские города из-за опасений, что это может привести к ядерной эскалации. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

«Я не буду давать комментариев по поводу каких бы то ни было предполагаемых разведданных [Пентагона], о которых сообщается», — заявил глава Госдепа.

Ранее со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы Пентагона сообщалось, что украинским властям пришлось отложить атаки на территорию России по указанию из США. Подобные намерения украинских властей обеспокоили Соединенные Штаты. За два дня да планируемых атак, 22 февраля, американское Центральное разведывательное управление выпустило секретный отчет, согласно которому Киев «по просьбе Вашингтона согласился отложить удары» по российской территории.