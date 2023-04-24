Текущую ключевую ставку в России назвали неоправданной

Глава ВТБ Андрей Костин предложил снизить ключевую ставку до 5,5 процента

Текущая ключевая процентная ставка, установленная Банком России на уровне 7,5 процента, при замедляющемся росте цен является неоправданной и может быть понижена на два процентных пункта, считает глава ВТБ Андрей Костин. Его слова передает РИА Новости.

«При инфляции, допустим, четыре процента ставка в 7,5 процента не очень оправдана, ее можно снизить, там, до уровня, я не знаю, 5,5 процента и так далее», — предложил он.

Следующее заседание совета директоров Центробанка назначено на пятницу, 28 апреля. На нем будут обсуждаться дальнейшие шаги регулятора в отношении ключевой ставки. С сентября прошлого года параметр не меняется. Аналитики полагают, что регулятор оставит ставку на том же уровне.

Представители бизнеса также называют снижение ставки необходимым. Предприниматели указывают, что коммерческие кредиты при нынешних условиях остаются слишком дорогими. Однако представители ЦБ напоминают, что в случае непредвиденного роста цен кредит, формально взятый на лучших условиях, может оказаться дороже в связи с необходимостью дополнительных расходов.