Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

Глава Минздрава Мурашко заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Коронавирус пока сохраняет свое влияние на показатели в здравоохранении, но во многом ситуация уже стабилизировалась. Так ситуацию в России оценил глава Минздрава Михаил Мурашко. Его слова приводит пресс-служба ведомства в Telegram-канале в понедельник, 24 апреля.

В то же время министр отметил, что изменчивость COVID-19 требует новых подходов к специфической иммунопрофилактике и производству вакцин. «Как и во всем мире, этот крупнейший вызов по-прежнему пока сохраняет свое влияние на показатели в здравоохранении. Во многом мы сегодня видим, что ситуация, конечно же, стабилизировалась», — заявил Мурашко.

Добиться такого эффекта удалось в том числе благодаря вакцинации населения — от COVID-19 привились более 73 миллионов человек, добавил он.

Ранее в апреле в России выявили несколько случаев заболевания штаммом коронавируса XBB.1.16, известным как «арктур». Это подвариант омикрон-штамма. По предварительным данным, он более заразен, но не отличается высокой патогенностью.

В разговоре с «Лентой.ру» доктор медицинских наук, академик Российской академии наук, эпидемиолог Вадим Покровский рассказал, что распространение «арктура» может привести к росту заболеваемости.