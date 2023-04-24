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14:10, 24 апреля 2023Мир

Разведка США оценила возможность Украины вернуть Крым

WP: разведка США считает маловероятным взятие Крыма Украиной этим летом

Фото: Libkos / AP

Информация разведывательного сообщества США показывает, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) мало шансов взять Крым этим летом. Об этом пишет американское издание The Washington Post (WP).

Газета ссылается на секретные документы, попавшие в сеть. Также издание напоминает, что о возможности Киева вернуть полуостров этим летом сообщал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

«Просочившиеся документы показывают, что разведывательное сообщество США считает такой сценарий маловероятным», — говорится в материале.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил Запад в требованиях к Украине вернуть Крым и Донбасс силой. Лавров отметил, что Киев не представляет интересы жителей Крыма и юго-восточных территорий, поэтому в данном случае право на самоопределение имеет приоритет перед сохранением территориальной целостности.

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Варвара Кошечкина
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