WP: разведка США считает маловероятным взятие Крыма Украиной этим летом

Информация разведывательного сообщества США показывает, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) мало шансов взять Крым этим летом. Об этом пишет американское издание The Washington Post (WP).

Газета ссылается на секретные документы, попавшие в сеть. Также издание напоминает, что о возможности Киева вернуть полуостров этим летом сообщал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

«Просочившиеся документы показывают, что разведывательное сообщество США считает такой сценарий маловероятным», — говорится в материале.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил Запад в требованиях к Украине вернуть Крым и Донбасс силой. Лавров отметил, что Киев не представляет интересы жителей Крыма и юго-восточных территорий, поэтому в данном случае право на самоопределение имеет приоритет перед сохранением территориальной целостности.