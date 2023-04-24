В США предположили неудачу нового украинского наступления

Politico: Белый дом готовится к критике США в случае неудачного наступления Украины

Президент США Джо Байден и его администрация заранее готовится к внешней и внутренней критике Вашингтона в случае неудачного наступления Украины. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщает Politico.

«Администрация Байдена скрытно готовится к возможности того, что, если весеннее контрнаступление Украины не оправдает ожиданий, критики внутри страны и союзники за рубежом будут утверждать, что Америка тоже не оправдала ожиданий», — говорится в публикации.