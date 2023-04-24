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15:24, 24 апреля 2023Мир

В США предположили неудачу нового украинского наступления

Politico: Белый дом готовится к критике США в случае неудачного наступления Украины

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Президент США Джо Байден и его администрация заранее готовится к внешней и внутренней критике Вашингтона в случае неудачного наступления Украины. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщает Politico.

«Администрация Байдена скрытно готовится к возможности того, что, если весеннее контрнаступление Украины не оправдает ожиданий, критики внутри страны и союзники за рубежом будут утверждать, что Америка тоже не оправдала ожиданий», — говорится в публикации.

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Виктория Кондратьева
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