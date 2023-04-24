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13:54, 24 апреля 2023Силовые структуры

Задержанные за поджог железной дороги россияне признались еще в двух диверсиях

Пытавшаяся поджечь релейные шкафы под Кемерово пара призналась, что уже совершала подобное

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Задержанные в Кемеровской области за попытку поджога пяти релейных шкафов 19-летний молодой человек и его 22-летняя подруга признались, что ранее уже совершали подобное. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, пара рассказала, что в начале апреля они хотели поджечь релейный и батарейный шкаф на перегоне «Анжерская-Западная — ст. Чалы», но довести до конца план у них не получилось. На месте были найдены кусочки ткани и четыре бутылки с зажигательной смесью. Во второй раз молодые люди пытались сделать то же самое со шкафом контактной сети для защиты от короткого замыкания в районе перегона станций «Томск-1» и «Томск-2» — за диверсию куратор из интернета обещал им заплатить 25 тысяч рублей.

Поджигателей взяли с поличным при третьей попытке поджога железнодорожного оборудования. У них обнаружили две бутылки с бензином и гвоздодер, пара дала признательные показания. Им грозит до пяти лет лишения свободы по статье статье 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») Уголовного кодекса РФ.

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Илона Палей
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