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16:27, 23 апреля 2023Силовые структуры

Двоих россиян задержали за попытку поджечь релейные шкафы на железной дороге

В Кемеровской области задержали с поличным пару, пытавшуюся поджечь пять релейных шкафов

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Кемеровской области силовики задержали с поличным 19-летнего молодого человека и его 22-летнюю подругу за попытку поджечь оборудование на железной дороге. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщает Telegram-канал Shot.

Пара попалась с поличным на месте преступления, у них обнаружили две бутылки с бензином и гвоздодер. Молодые люди пытались поджечь на перегоне в городе Анжеро-Судженск пять релейных шкафов, однако вскрыть их не получилось.

Задержанные дали признательные показания. По их словам, выполнить поручение им предложили в интернете за 35 тысяч рублей. Теперь им грозит до пяти лет колонии по статье 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Калужской области задержали студентов, подозреваемых в поджоге железнодорожных шкафов.

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Илона Палей
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