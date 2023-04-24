Снимавших заграждения бухты Черноморского флота перед атакой ВСУ задержали

В Севастополе задержали снимавших заграждения бухты Черноморского флота перед атакой ВСУ

В Севастополе задержали предполагаемых украинских диверсантов, которые пытались снять на видео водные заграждения бухты Черноморского флота. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, молодые люди близко подплыли на судне к сооружениям флота и стали снимать их на видео со всех сторон, на что обратили внимание российские моряки. При задержании они представились экипажем гражданской яхты «Фортуна», однако через несколько часов после их съемки объекты флота были атакованы Вооруженными силами Украины (ВСУ).

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал подробности отбитой атаки противника.