Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:01, 24 апреля 2023Силовые структуры

Снимавших заграждения бухты Черноморского флота перед атакой ВСУ задержали

В Севастополе задержали снимавших заграждения бухты Черноморского флота перед атакой ВСУ

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Севастополе задержали предполагаемых украинских диверсантов, которые пытались снять на видео водные заграждения бухты Черноморского флота. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, молодые люди близко подплыли на судне к сооружениям флота и стали снимать их на видео со всех сторон, на что обратили внимание российские моряки. При задержании они представились экипажем гражданской яхты «Фортуна», однако через несколько часов после их съемки объекты флота были атакованы Вооруженными силами Украины (ВСУ).

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал подробности отбитой атаки противника.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Стало известно о прорыве обороны ВСУ за «дорогой жизни» в Артемовске
На Украине предрекли ВСУ потерю ряда городов
Водитель ошибся поворотом и подставил пассажирку под пулю
Турция призвала продлить зерновую сделку из-за угрозы кризиса с продовольствием
Соловьев предложил покинувшему канал Fox News телеведущему работу в России
Нейтралитет Австрии оказался под угрозой из-за Украины
В Кремле оценили вероятность переноса мероприятий ООН из Нью-Йорка
В Словакии призвали перестать давать Украине надежды на вступление в НАТО
«Спартак» вырвал победу у «Краснодара» в матче РПЛ
Принца Гарри посадят на задние ряды во время коронации его отца Карла III
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.