Мэр Донецка Кулемзин заявил, что при обстреле города со стороны ВСУ была контужена девушка

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала местная жительница.

«В результате обстрела Петровского района контужена девушка 2007 года рождения», — написал он.

Градоначальник уточнил, что ее пришлось госпитализировать.

Ранее Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что после поражения в Артемовске (украинское название — Бахмут) ВСУ понесут еще ряд потерь. Он допустил, что украинские военные потеряют Славянск и Краматорск после сдачи Артемовска.

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер, в свою очередь, усомнился в том, что ВСУ смогут организовать контрнаступление весной. По его мнению, оно вряд ли состоится раньше середины лета, поскольку у них нет необходимой для этого военной техники.