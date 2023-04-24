В Подмосковье нашли еще один дрон с двумя парашютами

Mash: в Павлово-Посадском городском округе Подмосковья нашли беспилотник с парашютами

В Подмосковье нашли еще один беспилотник. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Как пишут авторы поста, дрон с двумя парашютами обнаружили в СНТ «Родничок» в деревне Дальней Павлово-Посадского городского округа.

По данным Telegram-канала Shot, беспилотник имеет размеры два на два метра. Опознавательных знаков на нем не обнаружили. Принадлежность летательного аппарата сейчас выясняется.

Это уже третий упавший беспилотник, обнаруженный в Подмосковье с 23 апреля. Ранее сообщалось, что начиненный взрывчаткой дрон-камикадзе рухнул в поселке имени Воровского Богородского городского округа. Его обломки заметили в лесу местные жители. Как пишет Mash, летательный аппарат похож на украинский UJ-22 Airborn. Позже в экстренных службах рассказали, что беспилотник весит около 100 килограммов и оборудован двигателем внутреннего сгорания, произведенным в США. Там же подчеркнули, что, предварительно, боеприпасы в корпусе обнаружены не были.

Вечером 24 апреля также стало известно, что в двух километрах от места падения дрона-камикадзе нашли квадрокоптер, который мог выполнять функции корректировщика. Исходя из небольших размеров летательного аппарата, которые составляют 70 на 90 сантиметров, можно предположить, что он был запущен в радиусе нескольких километров от точки, где был найден.