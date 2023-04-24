Рядом с упавшим в Подмосковье дроном-камикадзе нашли еще один беспилотник

Mash: в двух километрах от упавшего в Подмосковье дрона нашли еще один беспилотник

В двух километрах от места падения украинского дрона-камикадзе в Подмосковье нашли еще один беспилотник. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным авторов поста, квадрокоптер с камерой обнаружили рядом с одним из домов СНТ «Таганский Восточный» в поселке имени Воровского Богородского городского округа. Флешки внутри устройства не было. По одной из версий, дрон мог выполнять функции корректировщика и передавать картинку онлайн, пишет канал.

В свою очередь, Telegram-канал Shot пишет, что точка запуска квадрокоптера может располагаться в радиусе нескольких километров от места его падения. Об этом можно судить по характеристикам дрона, размеры которого составляют 70 на 90 сантиметров.

О падении беспилотника недалеко от подмосковного Ногинска стало известно утром 24 апреля. Как пишет Mash, дрон-камикадзе рухнул днем ранее, зацепившись за деревья. Обломки заметили местные жители, которые и вызвали к месту специалистов. По данным канала, летательный аппарат похож на украинский UJ-22 Airborn. Также сообщалось, что он мог переносить 17 килограммов взрывчатки. Однако в экстренных службах заявили, что на беспилотнике не было боеприпасов.

В сети также появились кадры с места падения дрона-камикадзе. На записи видно, что беспилотник сломал несколько деревьев. Обломки летательного аппарата разлетелись на десятки метров.