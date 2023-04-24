Появилось видео с места падения дрона-камикадзе в Подмосковье

Shot опубликовал видео с места падения дрона-камикадзе в поселке имени Воровского

Появилось видео с места падения дрона-камикадзе, начиненного взрывчаткой, в подмосковном поселке имени Воровского. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

На появившемся ролике видно, что рухнувший беспилотник сломал несколько деревьев. Также на кадрах замечены обломки дрона, которые разлетелись на десятки метров.

Игорь Сухин — глава Богородского округа, где находится поселок имени Воровского, на фоне ситуации с падением беспилотника решил отменить массовые мероприятия в День Победы.

До этого военный аналитик Юрий Кнутов в беседе с «Лентой.ру» отметил, что у упавшего в Подмосковье дрона большой радиус действия.

О падении беспилотника в Московской области стало известно утром 24 апреля. Telegram-канал Mash сообщил, что рухнувший летательный аппарат похож на украинский UJ-22 Airborne. Предположительно, дрон-камикадзе был начинен канадскими взрывными зарядами М112.

Беспилотник аналогичной модели в конце февраля упал в подмосковном городском округе Коломна.