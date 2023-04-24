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12:12, 24 апреля 2023Россия

Названы технические характеристики упавшего в Подмосковье дрона

Военный аналитик Кнутов сообщил о большом радиусе действия упавшего в Подмосковье дрона

Фото: Telegram-канал BAZA

У упавшего в Подмосковье дрона большой радиус действия. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный аналитик Юрий Кнутов. Он также назвал другие характеристики беспилотника UJ-22 Airborn, обломки которого, по предварительным данным, были найдены в поселке имени Воровского под Ногинском.

«Это беспилотник большого радиуса действия с дальностью 1600 километров, боевой радиус — 800 километров, бомбовая нагрузка до 20 килограммов. Скорость — 130-150 километров в час. Используется комбинированная система наведения, шифрование. Могут даже пользоваться два оператора: один, который управляет полетом, второй, который занимается только сбросом взрывчатки», — объяснил он.

Это был беспилотник-камикадзе, там было 17 килограммов пластида, он предназначался для уничтожения какого-то объекта

Юрий Кнутоввоенный аналитик

По мнению Юрия Кнутова, беспилотник рухнул, потому что был уничтожен средствами радиоэлектронной борьбы.

Что известно о беспилотнике

Как передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, дрон весит около 100 килограммов. Он оборудован двигателем внутреннего сгорания, произведенным в США. Предварительно, боеприпасы на беспилотнике не обнаружены. Сейчас представители правоохранительных органов выясняют место его запуска.

При этом Telegram-канал Shot сообщал, что дрон начинен 17 килограммами взрывчатки.

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О падении беспилотника в Подмосковье стало известно утром 24 апреля. Telegram-канал Mash сообщил, что рухнувший летательный аппарат похож на украинский UJ-22 Airborne. Предположительно, дрон-камикадзе был начинен канадскими взрывными зарядами М112. Беспилотник такой же модели в конце февраля рухнул в Коломенском районе Подмосковья.

Происшествие произошло еще днем 23 апреля. Обломки дрона заметила местная жительница в лесу. Она приняла его за игрушку и отправила фотографии в чат садового товарищества, сообщает Baza. Экстренные службы на место вызвал другой участник беседы.

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Варвара Кошечкина
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