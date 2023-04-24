Боррель назвал условия ЕС для сотрудничества с другими странами

Боррель: ЕС будет сотрудничать с другими странами в зависимости от их отношения к РФ

Европейский союз (ЕС) будет строить отношения с другими странами в зависимости от их связей, отношения к России и Китаю, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, пишет ТАСС.

По мнению Борреля, Евросоюз должен работать с большим количеством третьих стран. Он назвал условия ЕС для сотрудничества с другими государствами. «Мы должны бороться с российскими нарративами в Азии, Африке, Латинской Америке. Мы должны идти дальше и создать системный подход к странам, которые не смотрят на мир теми же глазами, через те же очки, что и мы», — добавил он.

По мнению Борреля, наступает эра «фрагментированного мира, с двумя различными экосистемами технологического развития». По его мнению, каждая из них будет стремиться привлечь сторонников на свою сторону. «Есть много людей, которые не хотят принимать ничью сторону, но они должны занять позицию по отношению к войне на Украине и в отношении растущей роли Китая в мире», — подчеркнул он.

Ранее Боррель заявил, что у Евросоюза почти не осталось опций новых санкций против России, все санкционные инструменты уже исчерпаны, поэтому ЕС сосредоточится на помощи Украине.