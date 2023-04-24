Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:42, 24 апреля 2023Мир

Боррель назвал условия ЕС для сотрудничества с другими странами

Боррель: ЕС будет сотрудничать с другими странами в зависимости от их отношения к РФ
СюжетСанкции против России:
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) будет строить отношения с другими странами в зависимости от их связей, отношения к России и Китаю, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, пишет ТАСС.

По мнению Борреля, Евросоюз должен работать с большим количеством третьих стран. Он назвал условия ЕС для сотрудничества с другими государствами. «Мы должны бороться с российскими нарративами в Азии, Африке, Латинской Америке. Мы должны идти дальше и создать системный подход к странам, которые не смотрят на мир теми же глазами, через те же очки, что и мы», — добавил он.

По мнению Борреля, наступает эра «фрагментированного мира, с двумя различными экосистемами технологического развития». По его мнению, каждая из них будет стремиться привлечь сторонников на свою сторону. «Есть много людей, которые не хотят принимать ничью сторону, но они должны занять позицию по отношению к войне на Украине и в отношении растущей роли Китая в мире», — подчеркнул он.

Ранее Боррель заявил, что у Евросоюза почти не осталось опций новых санкций против России, все санкционные инструменты уже исчерпаны, поэтому ЕС сосредоточится на помощи Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о прорыве обороны ВСУ за «дорогой жизни» в Артемовске
Названа сумма переданных Евросоюзом вооружений Украине
Гутерриш передал Лаврову письмо для Путина по зерновой сделке
Лавров оценил идею переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка
Американский генерал объяснил желание Запада захватить Крым
Названы сроки принятия Евросоюзом очередного пакета антироссийских санкций
Боррель назвал условия ЕС для сотрудничества с другими странами
В МИД России оценили заседание Совбеза ООН под председательством Лаврова
В США уволили еще одного известного телеведущего
Байден пообещал вскоре озвучить решение о выдвижении кандидатом на выборы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.