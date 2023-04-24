Филипп Киркоров рассказал о последней встрече с Зеленским и назвал его зомби

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров рассказал о последней встрече с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским. Воспоминаниями он поделился в интервью «Аргументам и Фактам».

По словам певца, девять лет назад Зеленский очень хотел пробиться на российское телевидение. Артист помог ему в этом, предложив стать соведущим в его программе «Фактор А» на телеканале «Россия».

Исполнитель также вспомнил, как будущий президент полгода жил у него бесплатно в квартире в Филипповском переулке, когда у него не было возможности снимать отдельное жилье в столице. Последняя встреча Киркорова и Зеленского состоялась в 2015 году в Майами, когда телеведущий примерял ботинки в торговом центре.

«То, что с ним сейчас происходит, для меня полное откровение. Я его не узнаю. Это другой человек. Абсолютный зомби, который ничего не видит и не слышит», — высказался Киркоров о старом товарище.

В январе Киркоров прокомментировал попадание в украинский санкционный список и лично обратился к Зеленскому, назвав его зайкой. «Мой старый товарищ и партнер по съемочной площадке слишком сильно вошел в роль, мне очень жаль и его, и близких мне людей с Украины, к сожалению, фанатичные люди, захватившие пропагандистские и новостные повестки... А пока мне повезло, запретили всего лишь мои песни, да, Зайка моя», — написал он.