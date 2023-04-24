Рыбак утонул из-за выстрела принявшего его за зайца охотника

BBC News: охотник перепутал рыбака с зайцем и выстрелил в него из ружья

Охотник вблизи китайского города Ша-Цзы, провинция Цзянсу, выстрелил в мужчину, которого случайно перепутал с зайцем, и погубил его. Об этом сообщает BBC News.

Полиция задержала четырех мужчин в связи со смертью Вана Моуцзиня. Рыбак утонул в канаве после того, как ему выстрелили в голову из пневматического ружья.

По данным сотрудников правоохранительных органов, один из мужчин выстрелил после того, как заметил движение в траве около канавы, где Ван, предположительно, рыбачил. Вскрытие показало, что Моуцзинь умер от утопления. Охотник заявил, что принял рыбака за зайца.

Всем задержанным около 30 лет. Полиция ведет расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.

Инциденты с огнестрельным оружием в Китае являются редкостью, так как использование оружия жестко регулируется законом.

Ранее сообщалось, что житель населенного пункта Энгельхард, штат Северная Каролина, погиб в результате несчастного случая на утиной охоте в округе Хайд. Другой охотник увидел движение и принял мужчину за утку.