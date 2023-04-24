Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:38, 24 апреля 2023Из жизни

Рыбак утонул из-за выстрела принявшего его за зайца охотника

BBC News: охотник перепутал рыбака с зайцем и выстрелил в него из ружья

Фото: Unsplash

Охотник вблизи китайского города Ша-Цзы, провинция Цзянсу, выстрелил в мужчину, которого случайно перепутал с зайцем, и погубил его. Об этом сообщает BBC News.

Полиция задержала четырех мужчин в связи со смертью Вана Моуцзиня. Рыбак утонул в канаве после того, как ему выстрелили в голову из пневматического ружья.

По данным сотрудников правоохранительных органов, один из мужчин выстрелил после того, как заметил движение в траве около канавы, где Ван, предположительно, рыбачил. Вскрытие показало, что Моуцзинь умер от утопления. Охотник заявил, что принял рыбака за зайца.

Материалы по теме:
Выживший Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
ВыжившийЖена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
25 ноября 2018
Какая нелепая смерть Самые яркие кандидаты на премию Дарвина
Какая нелепая смертьСамые яркие кандидаты на премию Дарвина
7 апреля 2017

Всем задержанным около 30 лет. Полиция ведет расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.
Инциденты с огнестрельным оружием в Китае являются редкостью, так как использование оружия жестко регулируется законом.

Ранее сообщалось, что житель населенного пункта Энгельхард, штат Северная Каролина, погиб в результате несчастного случая на утиной охоте в округе Хайд. Другой охотник увидел движение и принял мужчину за утку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Стало известно о прорыве обороны ВСУ за «дорогой жизни» в Артемовске
Стало известно о планах Евросоюза вывести четыре страны из зоны влияния России
На Украине предрекли ВСУ потерю ряда городов
Водитель ошибся поворотом и подставил пассажирку под пулю
Турция призвала продлить зерновую сделку из-за угрозы кризиса с продовольствием
Соловьев предложил покинувшему канал Fox News телеведущему работу в России
Нейтралитет Австрии оказался под угрозой из-за Украины
В Кремле оценили вероятность переноса мероприятий ООН из Нью-Йорка
В Словакии призвали перестать давать Украине надежды на вступление в НАТО
«Спартак» вырвал победу у «Краснодара» в матче РПЛ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.