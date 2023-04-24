Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне СВО на 24 апреля

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине в понедельник, 24 апреля. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

По данным официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, за сутки на шести направлениях — купянском, краснолиманском, донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском — российские войска ликвидировали до 470 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На донецком направлении штурмовые отряды продолжили боевые действия в западных районах Артемовска (украинское название города — Бахмут). Им оказывали поддержку оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия группировки войск «Юг» совместно с подразделениями Воздушно-десантных войск. Также они пресекали попытки противника контратаковать с флангов.

Кроме того, в Харьковской области и в Донецкой народной республике пресечены действия шести диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). За сутки авиация и ракетные войска России нанесли поражение 92 артиллерийским подразделениям Украины, а также живой силе и технике в 126 районах.

Представитель оборонного ведомства добавил, что с начала проведения СВО уничтожены 411 самолетов, 228 вертолетов, 3834 беспилотника, 415 зенитных ракетных комплексов, 8821 танк и других боевых бронированных машин, 1094 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4647 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9721 единица специальной военной автомобильной техники.