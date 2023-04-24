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13:22, 24 апреля 2023Культура

Кортнев высказался о возбуждении уголовного дела против него

Музыкант Кортнев предположил, что разбирательство по делу против него быстро закончится

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Музыкант и лидер рок-группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев уверен, что разбирательство по уголовному делу против него после февральского инцидента с оскорблением полицейского в новосибирском баре должно быстро закончиться. Об этом он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Ничего не изменилось за два месяца. Никаких новых сведений у меня нет, ничего не сообщали. Просто это все медленно происходило, какие-то процессы медленно шли в Следственном комитете. Мы дальше будем действовать в рамках нашего законодательства. Уверен, что это все быстро закончится», — высказался исполнитель.

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24 апреля агентство ТАСС сообщило, что в отношении музыканта возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»). Наказание по ней предусматривает до года исправительных работ или штраф в размере трех ежемесячных зарплат. Кортнев назвал уголовное преследование незаслуженным.

В середине февраля стало известно, что полиция задержала музыканта в Новосибирске. СМИ сообщали, что он показал неприличный жест сотруднику полиции. Сам Кортнев это отрицал. По его словам, конфликт был быстро исчерпан и никаких протоколов не составляли.

При этом пресс-атташе лидера «Несчастного случая» заявлял РЕН ТВ, что задержания не было. 14 февраля в одном из клубов города должен был состояться концерт Кортнева и Дмитрия Чувелева. Доиграть его не получилось, поскольку в соседнем здании возникло задымление. В клубе сначала отключилось электричество, а затем на место событий прибыли сотрудники полиции и пожарные.

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Мария Сметанина
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