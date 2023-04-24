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13:28, 24 апреля 2023Спорт

Генеральный директор клуба РПЛ подал в отставку в знак протеста против судейства

Генеральный директор «Крыльев Советов» подал в отставку в знак протеста против судейства

Фото: ПФК «Крылья Советов»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев подал в отставку. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам функционера, он решил уйти с поста в знак протеста против судейства в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). «Российский футбол не заслуживает того, что происходит прямо сейчас. Не заслуживает такого судейства, не заслуживает бездействия и абсолютного равнодушия футбольных органов», — заявил Андреев.

Функционер добавил, что возможности конструктивного обсуждения ситуации были исчерпаны. «Надеюсь, что своим решением я еще раз обращу внимание на то, что происходит в российском футболе и хоть что-то в нем поменяется», — отметил Андреев.

23 апреля спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко в интервью «Чемпионату» раскритиковал судейство в игре 24-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:2). Представителя самарцев возмутили назначенный в ворота команды пенальти и неназначенный 11-метровый в ворота соперника.

Алексей Гусев
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