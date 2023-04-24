В США уволили еще одного известного телеведущего

CNN уволил одного из самых узнаваемых ведущих Дона Лемона спустя 17 лет работы

Телеканал CNN уволил одного из самых узнаваемых ведущих Дона Лемона спустя 17 лет работы, об этом он сообщил в Twitter.

Лемон, афроамериканец-гомосексуалист, вел утренний эфир на американском телеканале и недавно оказался в центре скандала после того, как публично заявил, что 51-летняя кандидат в президенты США Никки Хейли «прошла пору расцвета».

В 2018 году ведущий также вызвал негодование консервативной общественности, заявив, что главную террористическую угрозу в США представляют белые мужчины.

Лемон рассказал, что утром 24 апреля агент проинформировал его об увольнении. «Я оглушен. После 17 лет работы на CNN я бы ожидал, что у кого-то в руководстве хватит порядочности, чтобы мне прямо об этом сообщить», — добавил он.

Ранее известный американский ведущий Такер Карлсон, неоднократно критиковавший президента США Джо Байдена, покинул телеканал Fox News. О причинах его решения не сообщается.

