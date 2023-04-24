Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
22:29, 24 апреля 2023Интернет и СМИ

В США уволили еще одного известного телеведущего

CNN уволил одного из самых узнаваемых ведущих Дона Лемона спустя 17 лет работы
Дон Лемон

Дон Лемон. Фото: Ron Adar / Globallookpress.com

Телеканал CNN уволил одного из самых узнаваемых ведущих Дона Лемона спустя 17 лет работы, об этом он сообщил в Twitter.

Лемон, афроамериканец-гомосексуалист, вел утренний эфир на американском телеканале и недавно оказался в центре скандала после того, как публично заявил, что 51-летняя кандидат в президенты США Никки Хейли «прошла пору расцвета».

В 2018 году ведущий также вызвал негодование консервативной общественности, заявив, что главную террористическую угрозу в США представляют белые мужчины.

Лемон рассказал, что утром 24 апреля агент проинформировал его об увольнении. «Я оглушен. После 17 лет работы на CNN я бы ожидал, что у кого-то в руководстве хватит порядочности, чтобы мне прямо об этом сообщить», — добавил он.

Ранее известный американский ведущий Такер Карлсон, неоднократно критиковавший президента США Джо Байдена, покинул телеканал Fox News. О причинах его решения не сообщается.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о прорыве обороны ВСУ за «дорогой жизни» в Артемовске
Названа сумма переданных Евросоюзом вооружений Украине
Гутерриш передал Лаврову письмо для Путина по зерновой сделке
Лавров оценил идею переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка
Американский генерал объяснил желание Запада захватить Крым
Названы сроки принятия Евросоюзом очередного пакета антироссийских санкций
Боррель назвал условия ЕС для сотрудничества с другими странами
В МИД России оценили заседание Совбеза ООН под председательством Лаврова
В США уволили еще одного известного телеведущего
Байден пообещал вскоре озвучить решение о выдвижении кандидатом на выборы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.