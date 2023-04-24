В США уволили еще одного известного телеведущего
Телеканал CNN уволил одного из самых узнаваемых ведущих Дона Лемона спустя 17 лет работы, об этом он сообщил в Twitter.
Лемон, афроамериканец-гомосексуалист, вел утренний эфир на американском телеканале и недавно оказался в центре скандала после того, как публично заявил, что 51-летняя кандидат в президенты США Никки Хейли «прошла пору расцвета».
В 2018 году ведущий также вызвал негодование консервативной общественности, заявив, что главную террористическую угрозу в США представляют белые мужчины.
Лемон рассказал, что утром 24 апреля агент проинформировал его об увольнении. «Я оглушен. После 17 лет работы на CNN я бы ожидал, что у кого-то в руководстве хватит порядочности, чтобы мне прямо об этом сообщить», — добавил он.
Ранее известный американский ведущий Такер Карлсон, неоднократно критиковавший президента США Джо Байдена, покинул телеканал Fox News. О причинах его решения не сообщается.