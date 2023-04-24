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23:49, 24 апреля 2023Мир

Лавров напомнил о призывах Байдена бомбить Белград

Лавров на заседании Совбеза ООН напомнил о призывах президента США Байдена бомбить Белград
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Russian Foreign Ministry / Global Look Press

Будучи американским сенатором, президент США Джо Байден лично призывал бомбить Белград, а сейчас сербов просят перестать обижаться, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Видео с выступлением главы МИД опубликовано в YouTube-канале ведомства.

На заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке Лавров уточнил, что Байден «не без гордости говорил на камеры», что лично призывал бомбить Белград. «А теперь посол США в Белграде через средства массовой информации призывает сербов перевернуть страницу и перестать обижаться», — подчеркнул он.

По мнению министра, США преуспели в том, как заставить другие страны «не обижаться». Он напомнил о том, что Япония давно стыдливо молчит о том, кто бомбил Хиросиму и Нагасаки. «Таковы правила, и никто не смеет перечить», — добавил Лавров.

Ранее посол США в Белграде Кристофер Хилл заявил, что ради лучшего будущего и партнерства с США сербам стоит забыть про все свои обиды из-за бомбардировок НАТО в 1999 году, проводимые в рамках операции «Союзная сила».

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Марина Совина
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