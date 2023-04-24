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16:10, 24 апреля 2023Экономика

Названа первая в Европе компания стоимостью более полтриллиона долларов

Louis Vuitton Moеt Hennessy стала первой в ЕС компанией с капитализацией более $500 млрд

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Французский холдинг Louis Vuitton Moеt Hennessy (LVMH) стал первой в Европе публичной компанией, капитализация которой превысила полтриллиона долларов. На это обратило внимание агентство Bloomberg.

Акции LVMH на бирже Euronext Paris (ранее Парижская биржа) выросли на максимуме до 904,6 евро за штуку, в результате чего рыночная стоимость компании достигла 455 миллиардов евро (более 500 миллиардов долларов). На момент написания материала котировки снизились до 902,7 евро за ценную бумагу.

Причиной финансовых успехов компании, активно продающей предметы роскоши даже в кризисные времена, является сохраняющийся спрос, а также укрепление европейской валюты по отношению к доллару, пишет агентство. В текущих условиях LVMH и другие европейские производители премиальной продукции являются лидерами на европейском фондовом рынке, показывая рост даже при неопределенности и спадах в экономике.

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Компании принадлежат бренды Christian Dior, Fendi, Givenchy, Kenzo, Marc Jacobs, Bulgari, Hublot и другие. В 2023 году LVMH вошла в десятку крупнейших компаний мира благодаря резкому росту продаж в первом квартале.

Рост капитализации компании увеличил и состояние самого богатого человека в мире — Бернара Арно, который по совместительству является главой LVMH. Сейчас его состояние оценивается в 212 миллиардов долларов, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

Состояние Арно неуклонно растет — 14 апреля богатейший бизнесмен мира заработал за один день 12,5 миллиарда долларов. Это произошло благодаря рекордному росту акций LVMH на торгах в Париже.

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Мария Грушко
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