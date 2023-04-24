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09:48, 24 апреля 2023Наука и техника

На Земле зафиксировали сильную магнитную бурю

На Земле зафиксирована мощная магнитная буря класса G4
СюжетМагнитные бури:

Фото: NASA / SDO / Handout / Reuters

Институт прикладной геофизики (ИПГ) зафиксировал на Земле мощную магнитную бурю класса G4. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ИПГ, степень возмущенности магнитного поля Земли за последние 24 часа достигла уровня G4. Это означает очень сильную степень по пятибалльной шкале. Магнитные бури G1 оцениваются как слабые, G5 — как экстремальные.

При магнитных бурях уровня G4 на Земле могут появиться серьзные помехи в связи, нарушения в радиосвязи, также многочасовые проблемы со спутниковой и радиочастотной навигацией.

В ночь на 24 апреля Институт прикладной геофизики (ИПГ) зафиксировал на Земле мощную магнитную бурю класса G3. При третьем уровне магнитная буря может вызывать ложные тревоги в предохранителях энергетических систем, погрешности в ориентации космических аппаратов и вызвать прочие сбои.

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Андрей Ставицкий
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