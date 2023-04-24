Обнаружена взаимосвязь кишечного микробиома и нервной анорексии

Nature Microbiology: выявлены последствия нервной анорексии для кишечного микробиома

Датские ученые из Копенгагенского университета выявили последствия нервной анорексии для кишечного микробиома. Оказалось, что между двумя этими факторами существует взаимосвязь: в случае саморазрушительного питания естественная реакция микробиоты только усугубляет патологию. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Microbiology.

В ходе исследования специалисты собрали и проанализировали образцы кишечного микробиома и крови 77 женщин с анорексией. Затем данные сравнили с 70 здоровыми женщинами из контрольной группы. У участниц первой группы наблюдалась более низкая концентрация глюкозы и инсулина, более высокая чувствительность к инсулину и более низкий уровень С-реактивного белка в сыворотке крови. Также у них были зафиксированы изменения метаболитов сыворотки, которые могут указывать на то, что эти соединения, действуя через кровоток, влияют на регуляцию аппетита, эмоций и поведения. Другим вариантом могло быть то, что метаболиты способны запускать сигнальные пути кишечника и его микробиоты, связанной с нейронами в мозге.

Что касаемо кишечного микробиома: не было обнаружено существенной разницы в общем количестве бактериальных составляющих между двумя группами. Однако исследователи отметили заметные различия в некоторых определенных типах бактерий: у женщин с анорексией наблюдалось сниженное количество Roseburia intestinalis и Roseburia inulinivorans — виды, которые переваривают растительные полисахариды.

Следующий эксперимент проводился на мышах, которых посадили на диету с ограниченной калорийностью. Им также совершили пересадку микробиома из группы с анорексией и без. Те подопытные, кто получил новый микробиом от больных анорексией, потеряли еще больше веса на диете, а затем им потребовалось больше времени для его восстановления. Кроме того, у них фиксировалась в области гипоталамуса высокая экспрессия генов, подавляющих аппетит, а также в жировой ткани, ответственной за регуляцию энергии.

У здоровых людей бактериальные метаболиты, влияющие на последствия голода, могут быть хорошей стратегией, чтобы сконцентрировать энергию на поиске следующего приема пищи. В случае анорексии этот механизм только усугубляет течение заболевания.

