Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:51, 24 апреля 2023Мир

В Швейцарии ответили на предложение МИД России перенести штаб-квартиру ООН

В Швейцарии высказались об идее МИД России перенести штаб-квартиру ООН в Женеву или Вену

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Решения об изменении системы международных институтов необходимо тщательно прорабатывать, прежде чем их принимать, заявил представитель департамента МИД Швейцарии Паола Черезетти, пишет РБК.

В МИД Швейцарии высказались об идее директора департамента международных организаций российского МИДа Петра Ильичева перенести штаб-квартиру ООН в Женеву или Вену.

Черезетти ответил на предложение России: прежде чем принимать подобные решения, надо оценить их эффективность. Он отметил, что Швейцария поддерживает «сильную и эффективную многостороннюю систему», в которой Женева, Нью-Йорк, Вена, Найроби, где расположены подразделения ООН, играют важную роль.

Ранее Ильичев заявил, что Москва предпочла бы видеть штаб-квартиру ООН не в Нью-Йорке, а в Женеве или Вене. По его словам, российская сторона хотела бы переезда штаб-квартиры ООН в более нейтральное место.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о прорыве обороны ВСУ за «дорогой жизни» в Артемовске
Песков раскрыл причины выбора его сыном службы в ЧВК «Вагнер»
В Швейцарии ответили на предложение МИД России перенести штаб-квартиру ООН
Турция отказалась довериться США и Франции в вопросе борьбы с терроризмом
Стало известно о планах Евросоюза вывести четыре страны из зоны влияния России
На Украине предрекли ВСУ потерю ряда городов
Водитель ошибся поворотом и подставил пассажирку под пулю
Турция призвала продлить зерновую сделку из-за угрозы кризиса с продовольствием
Соловьев предложил покинувшему канал Fox News телеведущему работу в России
Нейтралитет Австрии оказался под угрозой из-за Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.