В Швейцарии ответили на предложение МИД России перенести штаб-квартиру ООН

В Швейцарии высказались об идее МИД России перенести штаб-квартиру ООН в Женеву или Вену

Решения об изменении системы международных институтов необходимо тщательно прорабатывать, прежде чем их принимать, заявил представитель департамента МИД Швейцарии Паола Черезетти, пишет РБК.

В МИД Швейцарии высказались об идее директора департамента международных организаций российского МИДа Петра Ильичева перенести штаб-квартиру ООН в Женеву или Вену.

Черезетти ответил на предложение России: прежде чем принимать подобные решения, надо оценить их эффективность. Он отметил, что Швейцария поддерживает «сильную и эффективную многостороннюю систему», в которой Женева, Нью-Йорк, Вена, Найроби, где расположены подразделения ООН, играют важную роль.

Ранее Ильичев заявил, что Москва предпочла бы видеть штаб-квартиру ООН не в Нью-Йорке, а в Женеве или Вене. По его словам, российская сторона хотела бы переезда штаб-квартиры ООН в более нейтральное место.