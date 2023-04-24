МИД России назвал желаемые города для переезда штаб-квартиры ООН

В МИД заявили, что Россия предпочла бы видеть штаб-квартиру ООН в Женеве или Вене

Москва предпочла бы видеть штаб-квартиру ООН не в Нью-Йорке, а в Женеве или Вене. Желаемые города для переноса штаб-квартиры сообщества назвал директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона хотела бы переноса штаб-квартиры ООН в более нейтральное место. При этом он отметил, что другие страны-члены организации этого не хотят.