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16:51, 24 апреля 2023Мир

МИД России назвал желаемые города для переезда штаб-квартиры ООН

В МИД заявили, что Россия предпочла бы видеть штаб-квартиру ООН в Женеве или Вене

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Москва предпочла бы видеть штаб-квартиру ООН не в Нью-Йорке, а в Женеве или Вене. Желаемые города для переноса штаб-квартиры сообщества назвал директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона хотела бы переноса штаб-квартиры ООН в более нейтральное место. При этом он отметил, что другие страны-члены организации этого не хотят.

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Виктория Кондратьева
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