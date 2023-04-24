Лавров прибыл в Нью-Йорк на заседание Совбеза ООН

Захарова сообщила о прибытии главы МИД России Лаврова в Нью-Йорк на заседание Совбеза ООН

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где в понедельник, 24 апреля, под его председательством состоится заседание Совета безопасности ООН. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

20 апреля Лавров закончил свое турне по Латинской Америке. В ходе поездки он посетил Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу. Как сообщал постпред России при ООН Василий Небензя, в понедельник, 24 апреля, Лавров встретится с генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутерришем в Нью-Йорке.

Ранее Сергей Лавров назвал глупостью отказ в американских визах. По словам министра, США показали, чего стоят их заявления о защите свободы слова и доступа к информации, и Россия им этого не забудет и не простит.

19 апреля Сергей Лавров сообщил, что США выдали визы не всем членам российской делегации, которая направляется в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совбеза ООН.