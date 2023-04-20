Лавров встретится с генсеком ООН в Нью-Йорке

Постпред России при ООН Небензя: Лавров встретится с генсеком Гутерришем 24 апреля

Глава российского МИД Сергей Лавров встрется с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Нью-Йорке в понедельник, 24 апреля. Дату встречи назвал постпред России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Точно известно о том, что министр [иностранных дел Сергей Лавров] в понедельник будет встречаться с генеральным секретарем [ООН Антониу] Гутерришем», — рассказал Небензя. Он подчеркнул, что у российской стороны накопилось много вопросов и тем для обсуждения с генсеком международной организации.