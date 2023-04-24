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13:11, 24 апреля 2023Силовые структуры

Задержана родившая и тут же убившая младенца в московской электричке женщина

СКР задержал 25-летнюю мать убитого в московской электричке новорожденного младенца
Начало событий в новости Установлена мать убитого младенца в туалете московского поезда

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Следователи нашли и задержали 25-летнюю женщину, родившую мальчика в туалете московской электрички и сразу же убившую его. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Подозреваемая 1998 года рождения в ближайшее время будет доставлена на допрос. Ее установили по записям с камер видеонаблюдения и отследили маршрут передвижения.

Ранее сообщалось, что на шее ребенка имелись ножевые ранения, а во рту обнаружен комок бумаги, который препятствовал дыханию.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии»).

Тело младенца было обнаружено на станции Андроновка ранним утром 24 апреля во время уборки вагонов в поезде «Ласточка». Работник вычищал мусорный бак туалета и нашел мертвого новорожденного. Он вызвал полицию.

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Любовь Ширижик
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