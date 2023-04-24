Обнаружено 19 тысяч новых подводных гор

Обновлена карта подводного рельефа мирового океана: выявлено 19 тысяч новых гор

Ученые из Института океанографии имени Скриппса и Национального университета Чунгнам обнаружили 19 тысяч новых подводных гор с помощью спутниковых данных. Выводы исследования опубликованы в журнале Earth and Space Science.

В новой работе команда задалась целью выявить и нанести на карту как можно больше подводного рельефа. Для этого были использованы данные спутников-радаров. Устройства позволили измерить высоту поверхности океанов, которая изменяется из-за гравитационного притяжения, вызванного топографией дна. В результате удалось зафиксировать 19 тысяч новых подводных гор.

На данный момент картировано только 25 процентов морского дна, поэтому науке неизвестно, сколько всего существует подводных гор и вулканов. Это может быть критичным для подводных лодок. Так, например, известно как минимум о двух случаях столкновений субмарин США с подводными горами.

Кроме того, новые карты помогут выявить точки месторождений, поскольку подводные горы могут содержать большое количество редких минералов. Еще одним полезным фактором работы станет то, что геологи смогут лучше отображать тектонические плиты планеты и геомагнитное поле Земли. Также вокруг некоторых подводных гор находится подходящая среда обитания морской флоры и фауны.

Самое важное, что подводные горы оказывают сильное влияние на глубоководное течение океана. Когда течения сталкиваются с горами, то пласты воды выталкиваются вверх, унося с собой более холодную воду. Это особенно актуально в условиях глобального изменения климата, поскольку океаны поглощают больше тепла и углекислого газа из атмосферы.