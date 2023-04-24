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10:31, 24 апреля 2023Из жизни

Строитель проснулся после корпоратива и нашел гвоздь в своей ягодице

Yahoo! News: австралиец нашел гвоздь в своей ягодице на следующий день после корпоратива

Фото: Larry Downing / Reuters

Строитель в австралийском регионе Сентрал Кост проснулся на следующий день после корпоративной вечеринки и нашел гвоздь в своей ягодице, которым его коллега выстрелил из строительного пистолета. Об этом сообщает Yahoo! News.

31-летний мужчина по имени Дэниел гулял на рождественском корпоративе с коллегами, и в какой-то момент они решили открывать пивные бутылки при помощи строительных пистолетов. Австралиец рассказал, что его строительный пистолет оказался сломан, и гвозди летали по всему двору. Владельца дома это расстроило, он приставил пистолет к заду Дэниела и инструмент выстрелил. По словам пострадавшего, болевые ощущения были незначительны и сравнимы с уколом иголкой.

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Несмотря на полученную травму, мужчина продолжал веселиться. Проснувшись на следующий день, он начал смотреть фильмы, чтобы отойти от похмелья. Затем мужчина вспомнил про гвоздь и обратился в больницу. Врачи успешно извлекли из тела мужчины инородный предмет.

Австралиец подчеркнул, что хотя он пожурил своего приятеля за произошедшее, эта ситуация скорее развеселила его. Теперь это будет одно из его любимых воспоминаний, о которых можно рассказывать друзьям, сидя у костра. «Я видел под масками медсестер улыбку до ушей, когда они гадали, как это произошло», — подчеркнул Дэниел.

Ранее сообщалось, что молодая россиянка очнулась голой и избитой после того, как на такси уехала с корпоратива. Оказалось, что водитель попытался ее изнасиловать, но ему помешали нежелательные свидетели.

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Алиса Дмитриева
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