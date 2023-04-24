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09:26, 24 апреля 2023Мир

Япония заявила протест России из-за признания нежелательной японской НПО

Япония заявила протест РФ на признание нежелательной НПО «Союз жителей Тисима и Хабомаи»
Хирокадзу Мацуно

Хирокадзу Мацуно. Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Власти Японии заявили протест России на признание нежелательной японской неправительственной организации (НПО) «Союз жителей Тисима и Хабомаи». Об этом в понедельник, 24 апреля, заявил на пресс-конференции генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно, передает РИА Новости.

«Я не в том положении, чтобы комментировать намерения России, но "Союз жителей Тисима" является организацией бывших жителей северных островов и их потомков, которая длительное время вела работу с общественным мнением в Японии, проводила движение за подписание мирного договора между Японией и Россией»,— заявил генсек.

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Анжелика Бережная
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