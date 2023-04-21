Деятельность «Союза жителей островов Тисима и Хабомаи» признали нежелательной

ГП признала нежелательной в России деятельность «Союза жителей островов Тисима и Хабомаи»

Генеральная прокуратура России признала нежелательной в России деятельность японской неправительственной организации «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи». Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным Генпрокуратуры, эта организация представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации. Ее целью является отторжение от России части ее территории. Речь идет об островах Кунашир, Итурупе и Малой Курильской гряды.

Союз долгое время формировал негативное представление о России. Это может создать угрозу вокруг Курильских островов, заявили в пресс-службе. В настоящий момент информацию о таком решении направили в Минюст России для внесения сведений в соответствующий перечень.

Ранее ГП признала нежелательной организацию «Форум гражданского общества РФ — ЕС».