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12:09, 11 апреля 2023Силовые структуры

«Форум гражданского общества Россия — ЕС» признали нежелательной организацией

Генпрокуратура признала нежелательной организацию «Форум гражданского общества РФ — ЕС»

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность немецкой организации «Форум гражданского общества Россия — ЕС». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным надзорного ведомства, «Форум» сотрудничает с россиянами, признанными Минюстом иноагентами, а также с другими нежелательными организациями. В сетевую структуру входит 180 НКО, которые собирают данные о внутренних процессах в нашей стране и налаживают контакты с политическими эмигрантами, пытаясь нанести «ущерб интересам России».

«Организация реализует программы и проекты, готовит доклады, публикует статьи и исследования, проводит конференции и семинары, цель которых — дискредитация руководства Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

Форум, по данным прокуратуры, призывает к изменению основ конституционного строя и представляет опасность для безопасности государства.

27 марта Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность украинской организации «KpымSOS».

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Владимир Шарапов
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