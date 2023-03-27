Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:39, 27 марта 2023Силовые структуры

Деятельность украинской организации «KpымSOS» признана в России нежелательной

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность украинской организации «KpымSOS»

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Деятельность украинской неправительственной организации «KpымSOS» признана в России нежелательной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Решение принято российским надзорным ведомством по итогам проверки. Прокуроры установили, что с начала проведения специальной военной операции «КрымSOS» активно участвует в информационной кампании по дискредитации Вооруженных сил России.

Кроме того, цель, заявленная этой организацией, о возврате полуострова в состав Украины направлена на нарушение территориальной целостности России.

В ходе проверки российские прокуроры выяснили, что партнерами украинской организации выступают «Национальный фонд в поддержку демократии» из США и «Международное партнерство по правам человека» из Бельгии. Они также были признаны нежелательными в России.

Информация относительно решения по «КрымSOS» направлена в Минюст России для внесения в соответствующий реестр.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Появилась новая версия гибели прошедшего Чечню Героя России Лисицкого
Песков обвинил спецслужбы в причастности к терактам на «Северных потоках»
В США обеспокоились из-за партнерства России и Китая
Концерты Валерия Меладзе в сибирских городах отменили
Рост концентрации вредных выбросов в России побил прошлогодний рекорд
Иностранный банк столкнулся с необычной сложностью при уходе из России
В ДНР усомнились в готовности ВСУ к контрнаступлению
Бородина сообщила о проблемах со здоровьем
В ЛНР рассказали о фиксации военных преступлений украинской армии
ВСУ обстреляли российское приграничное село
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.