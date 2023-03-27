Деятельность украинской организации «KpымSOS» признана в России нежелательной

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность украинской организации «KpымSOS»

Деятельность украинской неправительственной организации «KpымSOS» признана в России нежелательной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Решение принято российским надзорным ведомством по итогам проверки. Прокуроры установили, что с начала проведения специальной военной операции «КрымSOS» активно участвует в информационной кампании по дискредитации Вооруженных сил России.

Кроме того, цель, заявленная этой организацией, о возврате полуострова в состав Украины направлена на нарушение территориальной целостности России.

В ходе проверки российские прокуроры выяснили, что партнерами украинской организации выступают «Национальный фонд в поддержку демократии» из США и «Международное партнерство по правам человека» из Бельгии. Они также были признаны нежелательными в России.

Информация относительно решения по «КрымSOS» направлена в Минюст России для внесения в соответствующий реестр.