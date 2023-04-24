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13:44, 24 апреля 2023Россия

Минобороны заявило об отсутствии потерь при попытке атаки ВСУ в Севастополе

МО РФ: катера ВСУ уничтожили при попытке атаковать базу в Севастополе, потерь нет

Фото: Sergii Figurnyi / Shutterstock

Катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены при попытке атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе. Об этом заявили журналистам в Министерстве обороны России.

В ведомстве также рассказали об отсутствии потерь. Представители Минобороны уточнили, что Киев предпринял попытку атаки на базу в Севастополе утром в понедельник, 24 апреля.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев привел подробности отбитой атаки противника.

По его данным, морской дрон не вошел в севастопольскую бухту Стрелецкую и был уничтожен на подходе к ней. Взрывной волной, образовавшейся при уничтожении других беспилотников, выбило окна в жилых домах, отметил Развожаев.

Он подчеркнул, что городские службы начали работать над восстановлением остекления, а также заниматься подсчетом ущерба. При попытке атаки ВСУ никто не пострадал, резюмировал губернатор Севастополя.

О предпринятой попытке атаки стало известно 24 апреля. Развожаев тогда разъяснил, что беспилотники заметили вблизи города. Позднее взрыв во время отбитой атаки показали на видео.

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Анна Щербакова
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