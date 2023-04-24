Российский игрок «Бостона» установил рекорд НХЛ

Российский защитник Дмитрий Орлов установил рекорд «Бостона» в плей-офф НХЛ

Российский защитник Дмитрий Орлов установил рекорд «Бостон Брюинс» в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Орлов стал первым защитником в истории клуба, кому удалось набрать очки в четырех дебютных матчах подряд в серии навылет. В последний раз защитникам «Бостона» удавалось достичь такого показателя в 1988 году, когда Глен Уэсли отличился результативными действиями в первых трех встречах 1/8 финала Кубка Стэнли.

Кроме того, с пятью передачами в серии Орлов стал шестым с 1997 года защитником, набравшим очко в каждой из своих первых четырех игр плей-офф в НХЛ. Ранее это удалось Крису Расселу, Джеку Джонсону, Крису Пронгеру, Райану Уитни и Маттиасу Олунду.

24 февраля Орлова обменяли в «Бостон» вместе с американским нападающим Гарнетом Хэтэуэем из «Вашингтон Кэпиталс». В составе нового клуба россиянин провел 23 матча в регулярном чемпионате, в которых забросил четыре шайбы и отдал 13 результативных передач.

Защитник выступал за «Вашингтон» с 2011 года. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Стэнли в 2018-м. В составе сборной России хоккеист выиграл чемпионат мира.