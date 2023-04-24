В сети восхитились внешностью полной блогерши в купальнике

Полная блогерша Габриэль Сойер показала фигуру в черном купальнике и восхитила фанатов

Полная блогерша Габриэль Сойер показала фигуру в откровенном наряде и восхитила фанатов. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Инфлюэнсерша с никнеймом gabrielle.sawyer регулярно демонстрирует свою внешность в сети, освещая тему бодипозитива (общественное движение, выступающее за право комфортно ощущать себя в своем теле при любом внешнем виде — прим. «Ленты.ру»). На размещенных кадрах юзерша предстала перед подписчиками в черном раздельном купальнике, демонстрируя пышные формы. Помимо этого, в ролике видно, что в области живота, рук, ног и шеи Сойер присутствуют многочисленные жировые складки.

Подписчики оценили внешний вид блогерши в комментариях под постом. «Ты лучшая!», «Спасибо, что несешь в массы любовь к себе и своему телу», «Как же я хочу такую уверенность, как у тебя», — написали они.

Ранее в апреле полная блогерша также примерила откровенный наряд и восхитила подписчиков. На размещенных кадрах инфлюэнсерша примерила наряд, состоящий из черного корсета, который обшит стразами и частично обнажает ее пышную грудь. При этом сверху изделие дополняет черная сетчатая юбка с узорами в виде звезд и луны.