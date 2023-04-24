В Британии спрогнозировали сроки движения Запада к переговорам России и Украины

The Guardian: Запад может начать склонять Украину к переговорам с Россией осенью 2023 года

Запад планирует начать склонять Украину к переговорам с Россией осенью 2023 года. Такой прогноз насчет сроков движения Вашингтона в сторону мирного урегулирования конфликта дало британское издание The Guardian, утверждая, что на данный сценарий развития событий указывают оценки Пентагона.

По мнению журналистов, в итоге переговоров Украина утратит часть территорий, но самое главное, прекратятся военные действия. При этом США и ЕС смогут объявить о спасении «суверенной независимости демократической Украины и мирового порядка, основанного на правилах».

При этом издание предположило, что страны Восточной Европы будут иметь другое мнение.

«Если этот сценарий или реализуется в следующем году, многие украинцы неизбежно почувствуют себя преданными. Обещание президента США Джо Байдена "сделать все возможное", чтобы дать отпор России, так и останется невыполненным», — говорится в статье.

При этом уже сегодня нарастает ощутимое давление к проведению переговоров, несмотря на то, что в настоящий момент страны ЕС обсуждают поставки Киеву боеприпасов.

23 апреля издание Financial Times заявило, что неудачное контрнаступление ВСУ побудит страны Запада посадить Киев за стол переговоров с Москвой. Авторы статьи указали, что именно такого развития событий опасается президент Украины Владимир Зеленский.

В свою очередь, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис рассказал, что Запад должен заставить Зеленского начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, чтобы избежать уничтожения Украины. По словам военного, мира можно достичь усилиями двух сторон.