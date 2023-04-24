ВСУ начали оборудовать переправы через Северский Донец

Марочко: ВСУ оборудуют переправы через Северский Донец на краснолиманском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали оборудовать новые понтонные переправы через реку Северский Донец на краснолиманском направлении в Донбассе, в районе населенных пунктов Закотное, Платоновка и Дроновка. Об этом в своем Telegram-канале заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

По его словам, переправы имеют разную вместительность и предназначаются как для техники, так и для пехоты, а в районе переправ выставлены посты с охраной. При сооружении использовались как штатные инженерные средства, так и подручные материалы, добавил Марочко.

Ранее Андрей Марочко счел маловероятным контрнаступление ВСУ в ближайшие две недели. По словам военного эксперта, неблагоприятные погодные условия не позволят силам Киева осуществить полномасштабные наступательные действия как минимум в течение двух недель.