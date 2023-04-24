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08:56, 24 апреля 2023Бывший СССР

ВСУ начали оборудовать переправы через Северский Донец

Марочко: ВСУ оборудуют переправы через Северский Донец на краснолиманском направлении

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали оборудовать новые понтонные переправы через реку Северский Донец на краснолиманском направлении в Донбассе, в районе населенных пунктов Закотное, Платоновка и Дроновка. Об этом в своем Telegram-канале заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

По его словам, переправы имеют разную вместительность и предназначаются как для техники, так и для пехоты, а в районе переправ выставлены посты с охраной. При сооружении использовались как штатные инженерные средства, так и подручные материалы, добавил Марочко.

Ранее Андрей Марочко счел маловероятным контрнаступление ВСУ в ближайшие две недели. По словам военного эксперта, неблагоприятные погодные условия не позволят силам Киева осуществить полномасштабные наступательные действия как минимум в течение двух недель.

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Марина Совина
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