Песков: Польша охвачена приступом русофобии, рано или поздно это заболевание пройдет

Польша ненавидит Россию, польские власти охвачены приступом сумасшедшей русофобии, но эта болезнь, как и любое острое заболевание, рано или поздно пройдет. Так пресс-секретарь президента России и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал антироссийскую линию Варшавы, сообщает РИА Новости.

«Польша, которая просто охвачена приступом русофобии, они нас ненавидят, просто ненавидят. Как сумасшедшие. Все. Они все жертвы, их оболванили, околдовали просто. Они готовы всю жизнь потратить на ненависть к русским. Рано или поздно это пройдет, как все острые заболевания», — подытожил Песков.

Ранее экс-премьер Польши и глава правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский заявил, что Варшава выступает против компромиссного решения по ситуации на Украине. Он добавил, что республика полностью поддерживает украинцев в их желании, чтобы «вся их территория была освобождена».