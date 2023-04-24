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14:32, 24 апреля 2023Наука и техника

Автомобили научились угонять с помощью кнопочных телефонов

Vice: описан способ угона автомобиля с помощью кнопочного телефона Nokia

Фото: Eirik Solheim / Unsplash

Злоумышленники придумали способ угона автомобиля с помощью кнопочного телефона. Об этом сообщает издание Vice.

Объявления о продаже устройств для взлома обнаружили журналисты медиа — они нашли информацию в Telegram-каналах и даркнете. По словам авторов, в сети начали продавать модернизированные кнопочные телефоны с интерфейсом для подключения к CAN-шине. Согласно описанию, телефон Nokia или любого другого бренда нужно подключить к машине и запустить специальную команду.

В материале говорится, что научившиеся модернизировать телефоны хакеры продают свое изобретение по цене от 2500 до 18 тысяч евро или от 223 тысяч рублей до 1,6 миллиона рублей. Продавцы называют прибор для угона «устройством для аварийного запуска автомобиля». По словам опрошенных Vice экспертов, разработанная злоумышленниками технология имеет ценность, тогда как компоненты, из которых состоит девайс, стоят около десяти долларов.

Специалист по безопасности Кен Тинделл заявил, что с помощью подобного гаджета можно похищать автомобили предыдущих поколений, которые еще не имеют продвинутую систему защиты. В случае успешного подключения модернизированного кнопочного телефона к машине процесс взлома занимает не более 15 секунд.

В середине апреля специалисты по безопасности Ян Табор и Кен Тинделл описали способ угона авто с помощью поддельной Bluetooth-колонки. Взлом автомобиля происходит после системной ошибки, вызванной подключением колонки к CAN-шине транспортного средства.

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Андрей Ставицкий
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