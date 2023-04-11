Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:57, 11 апреля 2023Наука и техника

Описан способ угона автомобиля с помощью поддельной Bluetooth-колонки

TechSpot: энтузиасты описали новый способ угона автомобиля без ключа

Фото: Nejc Soklic / Unsplash

Современные автомобили можно взломать и угнать с помощью модернизированной Bluetooth-колонки. Об этом сообщает издание TechSpot.

Способ бесключевого угона описали специалисты по безопасности Ян Табор и Кен Тинделл. Изучая поведение электрической сети в автомобилях, эксперты пришли к выводу, что взаимодействие с электронными блоками управления может вызвать ошибку и открыть доступ к CAN-шине. После этого можно подключиться к интерфейсу и разблокировать авто.

Энтузиасты провели эксперимент на автомобиле Toyota RAV4. Специалисты использовали модернизированную Bluetooth-колонку от JBL, которая имеет интерфейс для подключения к CAN-шине. Для угона авто хакеры отодвинули бампер машины, получив доступ к фаре и интерфейсу управления электрическими устройствами. Затем инженеры запустили поддельную колонку и смогли открыть двери и завести двигатель.

Описывая способ взлома в своем блоге, Кен Тинделл отметил, что с помощью данного метода можно разблокировать не только автомобили Toyota, но и машины других брендов, имеющие похожий интерфейс. По словам инженера, аварийное устройство запуска на базе Bluetooth-колонки обошлось автору в несколько долларов.

В мае 2022 года специалисты компании NCC Group рассказали о способе угона электрокара Tesla посредством Bluetooth. Инженеры создали прибор, позволяющий перехватывать и ретранслировать незащищенный сигнал между устройствами, с помощью которого им удалось разблокировать электромобиль.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
В России рассказали о пяти зонах ПВО Украины
Ценам на жилье в России предрекли снижение из-за одного фактора
Дрю Бэрримор рассказала о первых симптомах климакса
Фанатка пробралась в номер чемпиона по настольному теннису и украла его трусы
Россиянам дали советы по выбору жилья для инвестиций в Москве
Описан способ угона автомобиля с помощью поддельной Bluetooth-колонки
Оценены последствия утечки секретных документов для Байдена и Трампа
Россиянин прострелил руку просившего мелочь мужчины с топором
Доктор Мясников развеял миф о гранатовом соке
Заявлениям России о сокращении добычи нефти нашли подтверждение
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.