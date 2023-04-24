В США рассказали о схожем предупреждении Зеленскому и экс-главе Афганистана

Politico: США сделали Зеленскому схожее предупреждение, что и экс-главе Афганистана Гани

Соединенные Штаты предостерегли президента Украины Владимира Зеленского и посоветовали не проявлять излишней амбициозности в военном плане. Схожее предупреждение получил в 2021 году экс-глава Афганистана Ашраф Гани перед тем, как «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) пришел к власти, пишет Politico.

Отмечается, что администрация американского лидера Джо Байдена понемногу готовится к тому, что, если весеннее контрнаступление Украины не оправдает ожиданий, критики внутри страны и союзники за рубежом будут утверждать, что США тоже потерпели неудачу. Между тем чиновники внутри администрации подчеркивают, что делают все возможное, чтобы весеннее наступление Киева увенчалось успехом.

«Если Украина не сможет существенно выиграть на поле боя, неизбежно возникает вопрос о том, пришло ли время для прекращения боевых действий путем переговоров», — сказал президент Совета по международным отношениям Ричард Хаасс.

Кроме того, пишут авторы Politico,боевые действия негативно сказались на украинцах — за четырнадцать месяцев конфликта они понесли «ошеломляющие» потери. В сложившихся обстоятельствах официальные лица США проинформировали Украину об опасностях завышенных амбиций и сильного разброса войск — такое же предупреждение Байден делал экс-президенту Афганистана Ашрафу Гани, когда боевики «Талибана» продвигались вглубь страны на фоне вывода американских войск в 2021 году.

Ранее Bloomberg писал, что в Евросоюзе (ЕС) не верят в успешное контрнаступление украинских войск в 2023 году. Чиновники ЕС полагают, что украинским военнослужащим удастся продвинуться не дальше 30 километров, так как Россия «успела занять оборонительные позиции перед надвигающимся наступлением».

