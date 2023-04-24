В Черном море обнаружили нефтяное пятно в 40 тысяч квадратных метров

Росприроднадзор: в Черном море обнаружили нефтяное пятно в 40 тысяч квадратных метров

В Черном море обнаружили нефтяное пятно площадью в 40 тысяч квадратных метров. Об этом сообщается в Telegram-канале Росприроднадзора.

Там уточнили, что в службу поступила информация о загрязнении нефтепродуктами акватории Черного моря. Сотрудники выехали на указанное место и проверили район около причалов морского порта Новороссийска.

«На поверхности воды было обнаружено характерное радужное пятно площадью 40 тысяч квадратных метров. Специалисты «ЧерАзтехмордирекции» отобрали пробы на анализ», — говорится в сообщении пресс-службы.

Росприроднадзор совместно с прокуратурой также провел внеплановую проверку компании, которая эксплуатирует данный участок. По ее результатам будет рассчитан ущерб.

7 августа 2021 года на морском терминале КТК под Новороссийском во время погрузки греческого танкера Minerva Symphony произошел разлив нефти. По данным ТАСС, его причиной стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства. Изначально говорилось о разливе площадью 200 квадратных метров, но затем появились данные, что площадь увеличилась до 80 квадратных километров.

Разлив обнаружили в северо-восточной части Черного моря и Керченского пролива. По данным Института космических исследований (ИКИ) РАН, пятно вытянуто от берега в открытое море на расстоянии в 19 километров.