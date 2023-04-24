На Украине предложили признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией

В Верховной Раде предложили признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией

В Верховной Раде предложили признать частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» террористической организацией. Постановление с соответствующим требованием поступило на рассмотрение комитета украинского парламента по национальной безопасности и было опубликовано на сайте Рады.

Помимо этого, документ содержит положения с требованием обратиться к правительствам и парламентам других стран с призывом к аналогичному действию, а также рекомендовать Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввести санкции против всех физических и юридических лиц, имеющих отношение к ЧВК.

17 апреля офис украинского генерального прокурора предъявил ЧВК «Вагнер» обвинение в посягательстве на территориальную целостность республики. До этого сообщалось, что Европейский союз расширил черный список в отношении России и внес в него ЧВК «Вагнер».