Бывший глава Федерации лыжных гонок России Анатолий Акентьев умер на 82-м году жизни

Умер бывший глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Анатолий Акентьев. Об этом сообщается на сайте организации.

Почетный пожизненный президент ФЛГР скончался 23 апреля на 82-м году жизни. В организации выразили соболезнования родным и близким Акентьева.

Член президиума ФЛГР Сергей Крянин сообщил РИА Новости, что предварительная причина смерти — осложнения после перенесенного коронавируса

Акентьев — многократный чемпион СССР, победитель Холменколленских лыжных Игр, а также участник Олимпийских игр 1968 года. После завершения спортивной карьеры он был главным тренером сборных команд СССР и России. С 1996-го по 2004-й Акентьев возглавлял ФЛГР.

В 1979 году Акентьев был избран вице-президентом Международной федерации лыжного спорта (FIS). Позднее он стал почетным вице-президентом FIS.