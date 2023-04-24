Умер бывший глава Федерации лыжных гонок России
Умер бывший глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Анатолий Акентьев. Об этом сообщается на сайте организации.
Почетный пожизненный президент ФЛГР скончался 23 апреля на 82-м году жизни. В организации выразили соболезнования родным и близким Акентьева.
Член президиума ФЛГР Сергей Крянин сообщил РИА Новости, что предварительная причина смерти — осложнения после перенесенного коронавируса
Акентьев — многократный чемпион СССР, победитель Холменколленских лыжных Игр, а также участник Олимпийских игр 1968 года. После завершения спортивной карьеры он был главным тренером сборных команд СССР и России. С 1996-го по 2004-й Акентьев возглавлял ФЛГР.
В 1979 году Акентьев был избран вице-президентом Международной федерации лыжного спорта (FIS). Позднее он стал почетным вице-президентом FIS.