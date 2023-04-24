Допрос родившей и убившей ребенка в электричке россиянки попал на видео

Прокуратура показала видео допроса россиянки, родившей и убившей ребенка в электричке

Допрос 24-летней жительницы Москвы, которая родила и убила ребенка в электричке, попал на видео. Запись «Ленте.ру» предоставили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

Россиянка рассказала, что 23 апреля она ехала в электропоезде по Московскому центральное кольцу со станции Новохохловская, где у нее начались роды. Тогда девушка зашла в туалет, там родила и ножницами расправилась с ребенком, а его тело выбросила в мусорное ведро.

Тело младенца было обнаружено на станции Андроновка ранним утром 24 апреля во время уборки вагонов. Работник вычищал мусорный бак туалета и нашел мертвого новорожденного. Он вызвал полицию. На шее ребенка имелись ножевые ранения, а во рту обнаружен сверток бумаги, который препятствовал дыханию.