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19:51, 24 апреля 2023Силовые структуры

Допрос родившей и убившей ребенка в электричке россиянки попал на видео

Прокуратура показала видео допроса россиянки, родившей и убившей ребенка в электричке

Допрос 24-летней жительницы Москвы, которая родила и убила ребенка в электричке, попал на видео. Запись «Ленте.ру» предоставили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

Россиянка рассказала, что 23 апреля она ехала в электропоезде по Московскому центральное кольцу со станции Новохохловская, где у нее начались роды. Тогда девушка зашла в туалет, там родила и ножницами расправилась с ребенком, а его тело выбросила в мусорное ведро.

Тело младенца было обнаружено на станции Андроновка ранним утром 24 апреля во время уборки вагонов. Работник вычищал мусорный бак туалета и нашел мертвого новорожденного. Он вызвал полицию. На шее ребенка имелись ножевые ранения, а во рту обнаружен сверток бумаги, который препятствовал дыханию.

Илона Палей
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